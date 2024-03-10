اليوم.. القومي للطفل يحتفي بيوم الشهيد في الحديقة الثقافية

كتب- محمد شاكر:

يقيم المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف احتفالية، اليوم الأحد فى الخامسة مساء بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، احتفالية بيوم الشهيد.

يشارك فى الاحتفالية كورال "سلام" بقيادة المايسترو وائل عوض بمجموعة من الأغاني الوطنية، وتقدم فرقة "بنات وبس" مجموعة من اللوحات الوطنية مثل أم الشهيد، كما تقام على هامش الاحتفالية مجموعة متنوعة من ورش الفنون التشكيلية.

كما يتم تكريم عدد من أبناء الشهداء لعدد من موظفات وزارة الثقافة.