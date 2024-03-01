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BBC

صور خادشة وتنمر.. مصطفى بكري يكشف تفاصيل وفاة نيرة طالبة العريش

10:36 م الجمعة 01 مارس 2024

مصطفى بكري

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كتب- محمد شاكر:

علق الإعلامي مصطفى بكري، على واقعة وفاة نيرة صلاح، الطالبة بجامعة العريش، قائلاً: "تفاصيل الجريمة جرس إنذار للمجتمع، جرس أخير لكي نفيق ونربي أبنائنا بصورة جيدة".

وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد: تمت جريمة نيرة صلاح، بسبب تنمر وابتزاز تعرضت له من قبل بعض زملائها في السكن الجامعي بنشر صور خاصة التقطت لها خلسة وهي صور خادشة.

وتابع مصطفى بكري: "تعرضت الطالبة نيرة صلاح التي تبلغ من العمر 18 عاما للتنمر والابتزاز من قبل زميل وزميلة لها في الجامعة، لم تتمكن الطالبة في جامعة العريش نيرة من منع ذلك الابتزاز الذي أراد زملاؤها ممارسته عليها".

وأكمل بكري: "انتهت وزارة الداخلية من فحص موقف الطالبة شروق أحمد، ومشرفة المدينة الجامعية، وأحد أصدقاء الطالبة المنتحرة نيرة صلاح، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة لكشف ملابسات واقعة انتحارها، وتم وقف والد الطالبة شروق،وهو ضابط شرطة لحين الانتهاء من التحقيقات".

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