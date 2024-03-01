مصدر بالسياحة: انتهاء الشركات من سداد مقابل الأرض لحج 1445هـ

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مُطلع بغرفة شركات السياحة، انتهاء جميع شركات السياحة من سداد مقابل الأرض عبر المسار الإلكتروني السعودي.

وأضاف المصدر، أن مُعظم الشركات سددت نظير خدمات الحج السياحي 1445 هـ، والشركات الأخرى تُدبر حاليًا العملة خلال الوقت الراهن؛ للسداد.

وأوضح المصدر، أن كل الشركات ستنتهي قريبًا من سداد نظير باقي خدمات الحج السياحي 1445 هـ وهي "خدمات النقل، والإعاشة، والسكن".

وكان "مصراوي"، انفرد في وقت سابق، بنشر القيم المطلوب سدادها نظير خدمات الحج السياحي.

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