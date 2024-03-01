بالفيديو.. المفتي يحسم الجدل حول استخدام الحقنة الشرجية أثناء الصيام

كتب- محمد شاكر:

حسم الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، الجدل حول استخدام الحقنة الشرجية للمريض، قائلا: "عند المالكية وإن كان ولابد يمكن استخدام الحقنة الشرجية والصيام صحيح ولا قضاء عليه".

وأوضح مفتي الديار المصرية، خلال حلقة برنامج "للفتوى حكاية"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الجمعة: "جاءت الفتوى فى ٢٠١٩، على أنها مفطرة عند جمهور العلماء، وعليه أن ينظم وقته مع الصيام، لكن نظرنا مرة أخرى بالتعاون مع المتخصصين من الأطباء أن الحقنة الشرجية لا تصل إلى الجوف ونحن هنا نأخذ بهذا الكلام تشريحيا بأنها لا تفطر".

وتابع: "درسنا مع الأطباء كثيرا وتوصلنا فى عام ٢٠٢٢ إلى أنه عند دراسة واقع عمل الحقنة الشرجية، وأغراض استخدامها المتعددة، وما يصل إليه محتواها في بدن الإنسان، والوقوف على شدة الاحتياج إليها ممَّن يعانون من الإمساك المزمن أو غير ذلك من الأمراض، والاستماع إلى الخبراء المتخصصين: ترى دار الإفتاء المصرية أن استخدامها أثناء الصيام لا يؤثر في صحة الصوم؛ لأنها لا تصل إلى الجوف المعتبر شرعًا، وهذا قول المحققين من العلماء".