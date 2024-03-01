بالفيديو.. المفتي: هذه علاقة البحث العلمي بالفتوى وحدوده

كتب- محمد شاكر:

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن العلوم كلها متكاملة، وهناك علاقات بين علوم الفتوى والعلوم الأخرى، لافتا إلى أنه لا يمكن فصل العلوم الشرعية عن العلوم الأخرى وفنون الحياة.

وأوضح مفتي الديار المصرية، خلال حلقة برنامج "للفتوى حكاية"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الجمعة: "نحن الآن فى عصر التخصص نحتاج دعم العلاقات البينية بين الفتوى والعلوم الأخرى مثل الهندسة والطب والتكنولوجيا والفنون وعلوم النفس والاجتماع، ونحن فى دار الإفتاء المصرية ندعم هذا".

وأوضح: "نرى أنه لا توجد علاقة تضاد بين الدين وما انتهى إليه وبين علوم الدنيا، فالإسلام منذ جاء يعمل على عيش حقيقى للإنسان، فالعلم من الدين والدين يحث علي العلم والنظر والتدبر وإعمال العقل، والبحث العلمي لا حدود له ما دام لا ينتج عنه ضرر أخلاقي".