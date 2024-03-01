بسبب الطيور.. إلغاء رحلة مصر للطيران من رواندا إلى القاهرة

كتب- مصراوي

ألغت شركة مصر للطيران، الرحلة رقم MS835، والتي كانت متجهة من مطار كيجالى برواندا إلى مطار القاهرة.

وقالت مصر للطيران في بيان صحفي، إنه أثناء إقلاع الرحلة رقم MS835 من طراز "بوينج 737/800"، من مطار كيجالى برواندا متجهة إلى مطار القاهرة وعلى متنها 116 راكبًا اصطدمت بعض الطيور بمحرك الطائرة عند تحركها على الممر، الأمر الذي أدى إلى قيام قائد الطائرة بإلغاء عملية الإقلاع والعودة إلى الموقع مرة أخرى، وذلك حفاظًا على سلامة الركاب والطائرة.

وأضافت مصر للطيران، أنه تم إنزال جميع الركاب من الطائرة، وقامت مصر للطيران بتسكينهم بالفنادق بمدينة كيجالي، لحين الانتهاء من فحص الطائرة، والتأكد من إزالة أي آثار ناتجة عن اصطدام الطيور بالطائرة.