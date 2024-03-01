حدث في 8 ساعات| القوات المسلحة تحيي ذكرى يوم الشهيد.. ونقابة المهندسين تعتمد زيادة المعاش

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها إحياء القوات المسلحة ذكرى يوم الشهيد، والسياحة تعلن انطلاق معرض "جسر فني بين القاهرة ونيويورك.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

ويبقى الأثر".. القوات المسلحة تحيي ذكرى يوم الشهيد – فيديو

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، فيديو جديد بعنوان "ويبقى الأثر"، بمناسبة يوم الشهيد.

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عمومية المهندسين تعتمد زيادة المعاش 250 جنيهًا بداية من مايو 2024

وافقت الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين بالأغلبية على اعتماد ميزانية 2023 وميزانية 2022، كما اعتمدت الجمعية العمومية الموازنة التقديرية للعام الجاري 2024

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"السياحة": انطلاق معرض "جسر فني بين القاهرة ونيويورك" بأمريكا

انطلق معرض الفنون التشكيلية "جسر فني بين القاهرة ونيويورك"، بجاليري سفيرا وفانشورا بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية

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وزيرة التضامن تتفقد أحد المشروعات الزراعية وتتناول الخضراوات في المنيا- فيديو وصور

تفقدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، صباح اليوم الجمعة، مشروع تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية بمركز العدوة، شمالي غرب محافظة المنيا.

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لعدم اكتمال النصاب.. "الصحفيين" تقرر تأجيل الجمعية العمومية لـ 15 مارس

قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشى اليوم الجمعة تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة إلى 15 مارس الحالي لعدم اكتمال النصاب القانونى اللازم لانعقادها بحضور (50%+1) من الأعضاء المشتغلين.

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وفاة حلمي بكر بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 86عاما

كشفت الفنانة نادية مصطفى عن وفاة الملحن حلمي بكر مساء اليوم الجمعة عن عمر يناهز 86 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

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إسرائيل تقدم لمصر قائمة بأسرى فلسطينيين لن تفرج عنهم في الصفقة الجديدة

أعلنت وسائل إعلام عبرية أن الحكومة الإسرائيلية، قدمت لمصر قائمة بأسرى فلسطينيين أمنيين ليست مستعدة للإفراج عنهم في صفقة الأسرى.

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بحد أقصى 80 جنيه.. التموين تحدد أسعار الفول والعدس -(مستند)

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الأسعار الرسمية لسلعتي الفول والعدس بالجنيه المصري.

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