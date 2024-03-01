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BBC

الحوار الاقتصادي.. عضو مجلس أمناء الحوار الوطني تكشف تفاصيل المرحلة المقبلة

05:49 م الجمعة 01 مارس 2024

فاطمة سيد أحمد

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كتب- عمرو صالح:

كشفت الكاتبة فاطمة سيد أحمد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني عن المرحلة المقبلة للحوار الاقتصادي الذي عقدت جلساته المتخصصة خلال الأيام الماضية بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة الشيخ زايد والتي حاضرها القائمين على المحور الإقتصادي بالحوار الوطني وممثلي الحكومة وعدد من الخبراء والمتخصصين.

وقالت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، لمصراوي إن الخطوة المقبلة ستكون عقد جلسات مغلقة لأعضاء المجلس لمناقشة المقترحات والأفكار التي تم طرحها من قبل كافة المتحدثين خلال الجلسات المتخصصة التي انعقدت خلال الأسبوع الماضي تمهيدا لرفع التوصيات النهائية لها لرئيس الجمهورية.

جدير بالذكر أن الحوار الإقتصادي قد عقد خلال أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس الماضيين عدد من الجلسات المتخصصة ناقش خلالها أبرز المشكلات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد القومي بحضور ممثلي الحكومة والقائمين على المحور الإقتصادي بالحوار الوطني و الخبراء والمتخصصين.

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فاطمة سيد أحمد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني الحوار الاقتصادي الأكاديمية الوطنية للتدريب المحور الإقتصادي بالحوار الوطني

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