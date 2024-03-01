لعدم اكتمال النصاب.. "الصحفيين" تقرر تأجيل الجمعية العمومية لـ 15 مارس

كتب - مصراوي:

قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشى اليوم الجمعة «1 مارس 2024م» تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة إلى « 15 مارس الحالى» لعدم اكتمال النصاب القانونى اللازم لانعقادها بحضور (50%+1) من الأعضاء المشتغلين طبقًا للمادة «35» من القانون رقم 76 لسنة 1970م بإنشاء نقابة الصحفيين.

وكان مجلس النقابة قد وجه الدعوة للمقيدين بجدول المشتغلين، وعددهم «9870» لحضور الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية العمومية للسنة المنتهية فى 31/12/2022م، والسنة المنتهية فى 31/12/2023م، وتقرير مجلس النقابة عن عام 2023م، وفق المادة (34) من قانون النقابة.