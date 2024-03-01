برعاية الرئيس.. انطلاق المؤتمر الدولي للسياحة الصحية غدًا

كتب- محمد أبو بكر:

يبدأ غدًا السبت الموافق 2 مارس 2024، المؤتمر الدولي للسياحة الصحية، الذي سيُقام تحت شعار "صدى الماضي يتجدد اليوم"، في العاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر أن يستمر لمدة يومين، السبت والأحد.

ويأتي المؤتمر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ويترأس المؤتمر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد كرار، رئيس مجلس إدارة مجموعة مكسيم للاستثمار، إلى جانب محمد سمير، الرئيس التنفيذي لمجموعة مكسيم للاستثمار، وهبة الزاهد، رئيس قطاع البحوث والتطوير لمجموعة مكسيم للاستثمار.

كما يشارك في المؤتمر عدد من سفراء الدول، والمحافظين، ورؤساء الهيئات الصحية، والجامعات المختلفة، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء والمتخصصين، والشخصيات البارزة، وشركاء النجاح في مجال الرعاية الصحية والسياحة العلاجية على مستوى الوطن العربي والإقليمي والدولي.

ويُعد المؤتمر، فرصة ذهبية لاستعراض أحدث التطورات في مجال السياحة الصحية، ومشاركة الخبرات والمعرفة بين الدول المشاركة، حيث سيحضر عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية من مختلف أنحاء العالم، وسيتم تبادل المعلومات والأفكار والتجارب الناجحة؛ لتعزيز قطاع السياحة الصحية.