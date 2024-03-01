"السياحة": انطلاق معرض "جسر فني بين القاهرة ونيويورك" بأمريكا

كتب- محمد أبو بكر:



انطلق معرض الفنون التشكيلية "جسر فني بين القاهرة ونيويورك"، بجاليري سفيرا وفانشورا بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والمكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة السياحة، الجمعة، يعكس المعرض تطور الحركة الفنية المصرية المعاصرة، ويسلط الضوء على لوحات فنية متخصصة في الفن الحديث والمعاصر والتصميم والهندسة المعمارية؛ بهدف إشراك وربط الفنانين من المجتمعات المختلفة في العالم وتعزيز وعرض أحدث الفنانين، والمصممين، والمهندسين المعماريين في بيئة معاصرة وبديلة.

ومن جانبه، أشار عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى أن رعاية الهيئة لهذا المعرض، تأتي في إطار الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي ومن بين أهدافها، إلقاء الضوء على المقصد المصري كوجهة حديثة معاصرة نابضة بالحياة.

وأضاف "القاضي"، أن هذا المعرض يعكس تطور الحركة الفنية المصرية المعاصرة ويسلط الضوء على مواهب الفنانين المصريين الذين يقدمون رؤية مبتكرة ومتنوعة للفن المعاصر.

ويقوم بتنظيم المعرض، الفنانة المصرية شيرين بدر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة آرت تو داي للفنون، واليساندا سافيرا، الرئيس والقيم الفني لجاليري سافيرا وفانشورا، ويقدم المعرض مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية لعشرة من الفنانين المصريين.