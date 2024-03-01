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"التموين" تحدد أسعار الزيت بأنواعه المختلفة - مستند

03:43 م الجمعة 01 مارس 2024

أسعار الزيت

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كتب - محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية الأسعار الرسمية الزيت بأنواعه المختلفة بالجنيه، بالتزامن مع بداية شهر مارس، وبدء صرف مقررات مارس التموينية.

ووفقا لمنشور رسمي من الوزارة فإن الأسعار جاءت كالآتي:

- زيت خليط 1 لتر: 92 جنيه للكيلو المتحدة، و100 جنيه لصافولا، و92 جنيه لـ أرما.

- زيت خليط 800 جم: 75 جنيها للمتحدة، و80 جنيه لصافولا، و75 جنيها لـ أرما.

- زيت خليط 700 جم: 70 جنيها المتحدة و75 جنيها لصافولا.

وبحسب منشور رسمي لوزارة التموين فإن أقصى سعر لكيلو الزيت بأنواعه المختلفة 100 جنيه.

الزيت

أسعار الزيت الزيت وزارة التموين

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