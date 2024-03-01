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BBC

"ويبقى الأثر".. القوات المسلحة تحيي ذكرى يوم الشهيد - فيديو

03:36 م الجمعة 01 مارس 2024

القوات المسلحة

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كتب- محمد أبو بكر:

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، فيديو جديد بعنوان "ويبقى الأثر"، بمناسبة يوم الشهيد.

وخلال الفيديو، وجهت القوات المسلحة رسالة إلى الشهداء، نصت على: "إلى شهدائنا الأبرار، أنتم الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الحرية والعدل، وقد خلفتم أثرًا عميقًا في قلوبنا وتاريخنا وستظلون دومًا مصدر إلهام لنا وللأجيال القادمة".

يذكر، أنه في 9 مارس من كل عام، تحيي مصر والقوات المسلحة ذكرى يوم الشهيد.

وذكرى يوم الشهيد 9 مارس، هي ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، الذي استشهد عام 1969 على الجبهة وسط جنوده، حينما ضرب أروع الأمثال في الفداء والتضحية من أجل حماية الوطن.

القوات المسلحة مناسبة يوم الشهيد الفريق أول عبد المنعم رياض

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