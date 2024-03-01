إعلان

BBC

وزيرة التضامن تتفقد أحد المشروعات الزراعية وتتناول الخضراوات في المنيا- فيديو وصور

03:35 م الجمعة 01 مارس 2024
  • عرض 3 صورة
    وزيرة التضامن تتفقد أحد المشروعات الزراعية وتتناول الخضراوات في المنيا
  • عرض 3 صورة
    وزيرة التضامن تتفقد أحد المشروعات الزراعية وتتناول الخضراوات في المنيا
  • عرض 3 صورة
    وزيرة التضامن تتفقد أحد المشروعات الزراعية وتتناول الخضراوات في المنيا
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

المنيا- جمال محمد:

تفقدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، صباح اليوم الجمعة، مشروع تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية بمركز العدوة، شمالي غرب محافظة المنيا.

ورافق الوزيرة في جولتها الأولى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن، والدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة، ووفد من منظمة الفاو.

وحرصت الوزيرة على تناول بعض المنتجات الزراعية المزروعة بالصور الزراعية، وتحدثت مع بعض السيدات المزارعات.

ومن المقرر أن تشمل جولة وزيرة التضامن الاجتماعي بحضور وفد منظمة الفاو، تفقد عدد من المشروعات الريفية ضمن مشروع تحسين سبل العيش المنفذ بعدد من قرى حياة كريمة بالمنيا وزيارة قرية الشيخ مسعود بمركز العدوة

وزيرة التضامن المنيا الدكتورة نيفين القباج

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"ويبقى الأثر".. القوات المسلحة تحيي ذكرى يوم الشهيد - فيديو

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان