وزيرة التضامن تتفقد أحد المشروعات الزراعية وتتناول الخضراوات في المنيا- فيديو وصور

"الرعاية الصحية": مجمع السويس يستقبل 500 مريض يوميًا و1700 تدخل جراحي

المنيا- جمال محمد:

تفقدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، صباح اليوم الجمعة، مشروع تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية بمركز العدوة، شمالي غرب محافظة المنيا.

ورافق الوزيرة في جولتها الأولى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن، والدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة، ووفد من منظمة الفاو.

وحرصت الوزيرة على تناول بعض المنتجات الزراعية المزروعة بالصور الزراعية، وتحدثت مع بعض السيدات المزارعات.

ومن المقرر أن تشمل جولة وزيرة التضامن الاجتماعي بحضور وفد منظمة الفاو، تفقد عدد من المشروعات الريفية ضمن مشروع تحسين سبل العيش المنفذ بعدد من قرى حياة كريمة بالمنيا وزيارة قرية الشيخ مسعود بمركز العدوة