تفاصيل مشروع الحلم.. "الجيزة" تبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من ممشى المنصورية

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت محافظة الجيزة، عن بدء المرحلة الثانية من مشروع ممشى المنصورية، بدءًا من كوبري عز وحتى الطريق الدائري.

وأضافت "الجيزة"، أن مكونات المشروع، تشمل، إنشاء ممشى سياحي حضاري بالجزيرة الوسطي، وأرصفة مشاة، وساحات انتظار للأتوبيسات السياحية والمركبات، ورصف طبقة الطريق، وإنشاء مسطحات خضراء ومنظومة إنارة.

وكانت المرحلة الأولى للمشروع، تمت خلال العامين الماضيين، حيث تم إنشاء ممشى المنصورية بدءًا من شارع الهرم وصولًا إلى كوبرى عز المرحلة الثانية،

ووفقًا لصفحة تُدعي "محافظة الجيزة"، فإن محافظة الجيزة نفذت نموذج لخطة تطوير ورفع كفاءة طريق المنصورية وإنشاء ممشى سياحي "المرحلة الثانية" بجوار اهرامات الجيزة أعلي القطاع المغطى من الترعة أمام منطقة هيئة الدواء، في إطار خطة محافظة الجيزة؛ لتحسين ورفع كفاءة الطرق والمحاور المؤدية للمناطق الأثرية.

وعاين اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مراحل العمل بالقطاع الجاري العمل فيه والمخطط له، بدءًا من نهاية التطوير السابق "المرحلة الأولى" عند كوبري عز وحتى الطريق الدائري الجنوبي بطول ٢كم وعرض ١٥م لكل اتجاه ٤ حارات في الاتجاه الواحد؛ لتكوبن مظهرًا يليق بمدخل الأهرامات.

وكلف "راشد"، بإنشاء ساحات ونقاط لانتظار السيارات بطول ١ كم وعرض ١٥م؛ نظرًا للطبيعة السياحية للقطاع.

كما وجه محافظ الجيزة، بمراعاة دعم الممشى الجديد بالمساحات الخضراء والأشجار والمكونات الجمالية؛ لتحقيق المظهر الحضاري اللائق.

وشدد المحافظ، علي ضرورة إنشاء وإدخال المرافق بالممشى الجديد من المياه والصرف الصحي وبالوعات صرف الأمطار والكهرباء.

ووجه "راشد"، الشركة المنفذة بمراعاة عدد من النقاط الهامة في أعمال التطوير المقرر تنفيذها، وعلى رأسها إنشاء أرصفة مشاة؛ للتسهيل علي المواطنين، واستخدام الخامات التي تحقق عوامل الاستدامة، وإنشاء شبكة إنارة ذات طراز جمالي أسوة بما تم تنفيذه بالمرحلة الأولى للأعمال.

كما شدد المحافظ، علي مدير مديرية الطرق، بضرورة المتابعة الدورية لنسب تنفيذ المشروع والتزام الشركة المنفذة بالمواصفات المحددة للأعمال.

فيديو رسمي من المحافظة عن البدء في تنفيذ المشروع