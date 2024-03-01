محافظ الجيزة يوجه بإنشاء ساحات انتظار سيارات للمترددين علي محطة القطارات ببشتيل

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كتب- محمد أبو بكر:

حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، على تفقد عددًأ من القطاعات بأحياء المنيرة الغربية وإمبابة والعجوزة؛ للوقوف علي نسب تنفيذ أعمال التطوير المدرجة بخطة العام الجاري.

وتفقد محافظ الجيزة، بحسب بيان صادر عن المحافظة، الجمعة، أعمال التطوير أسفل محور الفريق كمال عامر بجوار محطة بشتيل الجديدة، وشارع المطار والتي تضم إنشاء أرصفة للمشاة وطلاء ورفع كفاءة الأسوار والبلدورات ودعم القطاع بالزراعات والمسطحات الخضراء.

وكلف "راشد"، رؤساء أحياء المنيرة الغربية والعجوزة برفع كل المخلفات نواتج الأعمال؛ لبدء أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة طبقة الطريق مع مراعاة إنشاء ساحات لانتظار السيارات لخدمة المترددين علي محطة القطارات ببشتيل.

واطلع المحافظ، على أعمال زراعة النخيل والمسطحات الخضراء أمام محطة قطارات الصعيد الجديدة ببشتيل، ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة وتحقيق المظهر الحضاري للمناطق المحيطة بالمحطة .

وتابع، نسب أعمال طلاء العقارات المطلة والمحيطة بالمحطة والطرق المؤدية إليها، موجهًأ رؤساء الأحياء المعنية بالتشديد علي الشركات المنفذة بالإسراع من وتيرة الأعمال.

وتفقد "راشد"، حالة النظافة بشوارع محي الدين أبو العز وسليمان جوهر وجامعة الدول العربية، موجهًا رئيس هيئة النظافة بضرورة تكثيف جهود تحسين منظومة النظافة وتكليف فرق المرور الدوري؛ لتنفيذ أعمال الكنس والتجريد وعدم السماح بوجود أية مخلفات.