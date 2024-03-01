"التموين" تعلن سعر كيلو الأرز بجميع أنواعه - مستند
كتب - محمد سامي:
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية الأسعار الرسمية لسلعة الأرز بكافة أنواعة، الرفيع والعريض بحسب الشركة القابضة.
ووفقا لمنشور رسمي من الوزارة فإن الأسعار جاءت كالآتي:
- الأرز رفيع 25 كجم 10% من 28- 29 جنيها.
- 25 كجم 5% بسعر يتراوح من 29-30 جنيها.
- الأرز العريض 25 كجم 10% يتراوح سعره من 30-31 جنيها.
- 25 كجم 5% يتراوح سعره من 31-32 جنيها.
- 1 كجم رفيع 10% بلغ سعره 34 جنيه.
- 1 كجم رفيع 5% بلغ سعره 35 جنيه.
-1 كجم عريض 10% بسعر 36 جنيه.
- 1 كجم عريض 5% بسعر 37-38 جنيها.
وبحسب منشور رسمي لوزارة التموين فإن أقصى سعر لكيلو الأرز بأنواعه المختلفة 40 جنيه.
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