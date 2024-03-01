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BBC

"التموين" تعلن سعر كيلو الأرز بجميع أنواعه - مستند

02:40 م الجمعة 01 مارس 2024

أسعار الأرز

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كتب - محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية الأسعار الرسمية لسلعة الأرز بكافة أنواعة، الرفيع والعريض بحسب الشركة القابضة.

ووفقا لمنشور رسمي من الوزارة فإن الأسعار جاءت كالآتي:

- الأرز رفيع 25 كجم 10% من 28- 29 جنيها.

- 25 كجم 5% بسعر يتراوح من 29-30 جنيها.

- الأرز العريض 25 كجم 10% يتراوح سعره من 30-31 جنيها.

- 25 كجم 5% يتراوح سعره من 31-32 جنيها.

- 1 كجم رفيع 10% بلغ سعره 34 جنيه.

- 1 كجم رفيع 5% بلغ سعره 35 جنيه.

-1 كجم عريض 10% بسعر 36 جنيه.

- 1 كجم عريض 5% بسعر 37-38 جنيها.

وبحسب منشور رسمي لوزارة التموين فإن أقصى سعر لكيلو الأرز بأنواعه المختلفة 40 جنيه.

الرز

سعر كيلو الأرز سعر الأرز بجميع أنواعه الأسعار الرسمية لسلعة الأرز وزارة التموين

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