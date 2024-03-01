"كهرباء القناة" تطلق خدمة جديدة لإبلاغ المواطنين بمواعيد انقطاع التيار

كتب - محمد صلاح:

كشف المهندس سامى أبو وردة رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن الشركة اقتربت من إطلاق أحدث خدمة عملاء تتعلق بإرسال رسائل للمواطنين لإبلاغهم بمواعيد انقطاع التيار.

وأوضح في تصريحات خاصة، الجمعة، أن الخدمة تتمثل فى إرسال رسالة هاتفية لسكان المنطقة التى يتم قطع التيار الكهربائي بها عند خضوعها لأي أعمال تتطلب فصل التيار مع تحديد زمن وموعد ومدة الانقطاع، ما يعمل على إقامة علاقة قوية بين شركة الكهرباء والمواطنين اللذين يتمتعون بالحصول على خدمات متميزة.

وشدد على أن الشركة أقامت غرفة أزمات بكل قطاع بالتنسيق مع الغرفة الرئيسية بديوان الشركة التى يترأسها رئيس الشركة هدفها متابعة ورصد كافة الأحداث المتعلقة بإستقرار الشبكة الكهربائية وضمان عدم وجود أى شكاوى أو معوقات تواجه جموع المواطنين المستفيدين بالخدمات الكهربائية المقدمة لهم من الشركة.

واعتبر رئيس الشركة تأسيس أول مركز خدمة المستثمرين نقطة فارقة فى تاريخ القطاع خاصة لعدم وجود مركز خاص يتعامل مباشرة مع المستثمرين مشددا على أنه لا بد أن يحظى المستثمرون برعاية كافية فى شركات التوزيع ولا بد من تغيير المفاهيم وتذليل العقبات لضمان الصورة الإيجابية للقطاع والدولة.

ونوه إلى أن قطاعات الشئون التجارية بالشركة انتهت من إعداد أرشيف متكامل لكافة المستثمرين والمناطق الصناعية مصحوبة بإحداثيات المكان وكافة المعلومات المتعلقة منذ بدء التعاقد حتى توصيل التيار الكهربائي للمنشأة وهذا بمثابة رسالة واضحة على ما تقوم به الشركة من تنفيذ اعمال تطوير وتحديث تواكب الجمهورية الجديدة.