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BBC

مستند رسمي.. التموين تعلن سعر كيلو "المكرونة"

02:07 م الجمعة 01 مارس 2024

التموين

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كتب - محمد سامي"

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية الأسعار الرسمية لسلعة المكرونة بحسب الشركة القابضة، تزامنا مع انطلاق شهر مارس 2024، وبدء صرف المقررات التموينية الشهرية.

ووفقا لمنشور رسمي من الوزارة فإن الأسعار جاءت كالآتي:

- 1 كيلو جرام يتراوح سعرها من 25-30 جنيها.

- 350 جم يتراوح سعرها من 10-12 جنيه.

وبحسب منشور رسمي لوزارة التموين فإن أقصى سعر لكيلو المكرونة 35 جنيه.

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدأت صباح الجمعة، صرف السلع الغذائية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر مارس 2024.

وتتيح الوزارة العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات التموين، من خلال 40 ألف منفذ "بقالي التموين، منافذ المجمعات الاستهلاكية، فروع مشروع جمعيتي" على مستوى الجمهورية دون زيادة في الأسعار حيث يتم صرف السكر بقيمة 12.6 للكيلو.

التموين

التموين سعر كيلو المكرونة المقررات التموينية

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