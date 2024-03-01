إقبال ضعيف على التسجيل بالجمعية العمومية لنقابة الصحفيين

كتب-عمرو صالح:

شهدت نقابة الصحفيين صباح الجمعة إقبالا ضعيفا من أعضاء النقابة المشتغلين خلال عملية التسجيل بالجمعية العمومية العادية التي تناقش الميزانيتين السابقتين ومشروع الموازنة لسنة 2024.

وتعقد نقابة الصحفيين الجمعية العمومية العادية للنقابة اليوم الجمعة 1 مارس لاعتماد الميزانيتين السابقتين لعامي 2022 و 2023 وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2024.

وكان مجلس نقابة الصحفيين قد دعا أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بجدول المشتغلين للحضور اليوم الجمعة في تمام العاشرة صباحا وذلك بعد أن أرسلت النقابة الميزانيتين الخاصتين بعامي 2022 و2023 والتقرير العام لأنشطة النقابة ولجانها والمقرر مناقشتها خلال اجتماع الجمعية العمومية.

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