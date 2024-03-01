المعبأ والسايب.. "التموين" تحدد سعر كيلو السكر الحر - مستند

كتب- محمد فتحي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، سعر كيلو السكر الحر بالجنيه للمعبأ والسايب، تزامنا مع انطلاق شهر مارس 2024، وبدء صرف المقررات التموينية الشهرية.

وجاءت أسعار السكر في الشركة القابضة كالآتي:

- السكر 1 كيلو جرام معبأ 35 جنيها.

- الشيكارة 50 كيلو 30 جنيه.

ووفقا لمنشور رسمي لوزارة التموين فإنه يكون أقصى سعر 1 كيلو جرام سكر 40 جنيه.

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدأت صباح الجمعة، صرف السلع الغذائية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر مارس 2024.

وتتيح الوزارة العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات التموين، من خلال 40 ألف منفذ "بقالي التموين، منافذ المجمعات الاستهلاكية، فروع مشروع جمعيتي" على مستوى الجمهورية دون زيادة في الأسعار حيث يتم صرف السكر بقيمة 12.6 للكيلو.