"العمل" تعلن عن وظائف بالخارج - الرابط وخطوات التقديم

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، توفير فرص عمل للشباب الراغبين في السفر للعمل بالخارج، من خلال التسجيل عبر الموقع الرسمي للوزارة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة العمل، الجمعة، فإن الوزارة تهدف؛ لتوفير فرص عمل موسمية في مهنة "عامل زراعي"؛ استنادًا إلى توجيهات حسن شحاتة، وزير العمل، وذلك في إطار سياسات التشغيل للوزارة والتي تركز على توفير فرص العمل للعمالة المصرية المؤهلة، سواء داخل البلاد أو خارجها.

وطالبت العمل، بتسجيل البيانات على الموقع الرسمي للوزارة، منوهة أنه لن يتم قبول أية طلبات من راغبي العمل يدويًا بديوان عام الوزارة.

من جانبها، أوضحت هبة أحمد، مديرة عامة للإدارة العامة للتشغيل، توجيهات وزير العمل بإعداد قاعدة بيانات رسمية للشباب الراغب في العمل بالخارج؛ بهدف توفير مزيد من الفرص العمل اللائقة في المهن المطلوبة في سوق العمل الخارجي وتجهيز العمالة المؤهلة والمدربة للعمل في تلك المهن من خلال قاعدة بيانات رسمية.

وحددت المديرة العامة للإدارة العامة للتشغيل، خطوات التسجيل على الموقع الإلكتروني على النحو التالي:

الدخول على الموقع الرسمي للوزارة، اضغط هنا

اختيار "تسجيل راغبي العمل".

اختيار رغبة "العمل بالخارج".

اختيار "عمالة زراعية موسمية بالخارج".

التأكد من تسجيل رقم جواز السفر وتاريخ انتهائه لمدة سنة على الأقل.

الاحتفاظ بكلمة السر.

وتابعت هبة أحمد، أن هذه الخطوات تتم؛ بهدف تسجيل الشباب الراغب في العمل بالخارج وتوفير الفرص المناسبة لهم، وتأهيل العمالة المؤهلة؛ لتلبية احتياجات سوق العمل الخارجي.