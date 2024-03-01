"السياحة": "رأس الحكمة مشروع استثماري محوري ونقطة تحول

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية والخبير السياحي، إن صفقة رأس الحكمة مشروع استثماري محوري ونقطة تحول للسياحة المصرية، حيث لا تقتصر على السياحة فقط، بل تشمل إنشاء مُدن ومُدن ذكية ومجتمعات جديدة، مع توفير بيئة سياحية متكاملة.

وأضاف عضو الغرف السياحية، لمصراوي، أنه من الضروري الإسراع في الاستثمار في الفنادق بأسرع وقت ممكن، نظرًا للتنافس الشديد الذي تشهده المنطقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث تنافس دول عدة، سواء دول أوروبية مثل إسبانيا وفرنسا واليونان وإيطاليا وصربيا والجبل الأسود، أو دول عربية مثل سوريا ولبنان والمغرب.

وأكد الخبير السياحي أن الفنادق يجب أن تكون على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أن الطاقة الاستيعابية الحالية في منطقة الساحل الشمالي والعلمين تبلغ 4000 غرفة فندقية، وعندما يتم الانتهاء من المشروع، من المتوقع وصول العدد إلى 30 ألف غرفة، وفي ذلك الوقت يمكن أن نصل إلى استقبال 8 مليون سائح في منطقة الساحل الشمالي.

وأوضح "هزاع" أنه لتحقيق هذه الأرقام، يجب أن تتنوع الفنادق بين الفئات المختلفة مثل الـ5 نجوم والـ4 نجوم والـ3 نجوم، بهدف استيعاب أكبر شريحة ممكنة من السوق، مشددًا على ضرورة العمل بشكل مستمر على مدار الـ9 شهور؛ لضمان تحقيق الأهداف المرسومة وتطوير البنية التحتية السياحية بالمنطقة.

وتابع : "المشروع قوي جدًا، ونتمنى زيادة الاستثمارات بشكل أكبر من الدول العربية الأخرى، بالإضافة إلى الدول الأجنبية، وكذلك المستثمرين الأجانب".

وأشار عضو الغرفة السياحية، إلى أن هناك حاجة ماسة إلى حوالي 250 ألف غرفة فندقية إضافية؛ لتحقيق هدف وصول عدد السياح إلى 30 مليون سائح سنويًا، مع متوسط إنفاق عالٍ، لافتًا إلى أن زيادة الطاقة الاستيعابية في مدينة رأس الحكمة ستؤدي إلى دخول عملة صعبة تتجاوز 30 مليار دولار، وربما تصل إلى 40 مليار دولار.

وأكمل عضو الغرف السياحية أن الربع الأخير من عام 2023 شهد إقبالًا كبيرًا على السياحة، حيث كان مخططًا الوصول لـ 4 مليون و 200 ألف سائح في هذه الفترة، وتم الوصول في الواقع إلى 3 مليون و 600 ألف سائح، وهو رقم يعتبر زيادة عن النسب المسجلة في عام 2022.

وأردف، أن إجمالي عدد السياح الذين زاروا مصر خلال عام 2023 بلغ 14 مليون و 903 ألف سائح، وتحققت إيرادات بقيمة 14 مليار و 400 مليون دولار للدولة، وهذه الأرقام تفوق تلك التي تم تحقيقها في عام 2010، حيث بلغ عدد السياح في ذلك الوقت 14 مليون و 700 ألف سائح.

وأشار الخبير السياحي، إلى أن الأسواق المتواجدة والخطط التي وضعتها الدولة، تشمل أكثر من جانب، بدءًا من الجانب التسويقي على أعلى مستوى، وذلك من خلال المشاركة في أهم المعارض والبورصات الدولية في العالم، بمفهوم تسويقي جديد ومنتجات سياحية مبتكرة تعكس تنوع وجمال مصر، بالإضافة إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاستفادة من الإشادة الإيجابية التي تحظى بها مصر من قبل السياح، والتي تعكسها المواقع العالمية عبر آراء وتقييمات الزوار الذين يختارون زيارة مصر ويعودون إليها مرارًا وتكرارًا.

وأوضح عضو الغرفة السياحية، ارتفاع عدد مقاعد الطيران المحفزة والمنخفضة التكاليف من 561,852 مقعدًا في أغسطس 2022 إلى 698,779 مقعدًا في أكتوبر 2023.

واختتم الدكتور حسام هزاع حديثه، بأن الأسواق التي تستهدفها السياحة المصرية بشكل رئيسي، تشمل أوروبا الغربية للسياحة الثقافية وأوروبا الشرقية، وكانت الأعداد الأكبر في عام 2023 تتصدرها السياح الألمان، مؤكدًا أن مصر تستهدف مختلف الأسواق السياحية، ورغم عدم تواجد السوق الصيني في السنوات السابقة، إلا أنه شهد ارتفاعًا كبيرًا خلال العام الحالي.