رئيس "دفاع النواب"ردًا على تصريحات بايدن: السيسي أول رئيس عربي دعا لدعم أهالي غزة



كتب- نشأت علي:

أكد اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، برفض مصر فتح معبر رفح لدخول المساعدات لقطاع غزة، إدعاءات كاذبة من دولة داعمة بقوة للكيان الصهيوني في حربه علي أهالي غزة.

وأوضح "العوضي" في تصريح لمصراوي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اول رئيس عربي ، دعا الشعب المصري والمجتمع المدني لدعم أهالي غزة بالمساعدات، وأطلق أكبر قافلة إنسانية أمام العالم أجمع لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدًا أن مصر موقفها واضح للجميع منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي، ودائما منحازة لأهالي فلسطين.

وأشار رئيس لجنة الدفاع، إلة أن بايدن يريد تضليل العالم بمثل تلك التصريحات، التي تهدف للدفاع عن العدو الصهيوني، خاصة أن مصر أصرت من قبل علي عدم السماح لاصحاب الجنسية الأمريكية بالعبور من معبر رفح إلا بعد دخول المساعدات لقطاع غزة، وكان موقف مصر واضح على مرآي ومسمع من العالم كله، وهو ما نجحت فيه ودخلت المساعدات بسبب الضغط المصري.

واضاف أن مصر لم تكتفي بذلك فقط ولكنها فتحت مطار العريش، أمام جميع دول العالم الراغبة في تقديم المساعدات، مشددًا على أن معبر رفح مفتوح بإرادة مصرية دون أي وساطة من أحد أمام الأشقاء الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن تلك الإدعاءات الأمريكية مغلوطة ومرفوضة شكلًا وموضوعًا.

واكد "العوضي"، أن مصر تقف بشدة ضد المحاولات الإسرائيلية، لتهجير الفلسطينين من قطاع غزة خاصة أن ذلك يعني تصفية القضية الفلسطينية تمامًا وهو الأمر الذي نرفضه بشدة.