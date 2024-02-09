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BBC

أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تستهدف المساعدات الإنسانية والعاملين عليها

10:31 م الجمعة 09 فبراير 2024

الدكتور إكرام بدر الدين

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر منذ الأزمة الفلسطينية، وهي تسخر مطار العريش لاستقبال المساعدات الإنسانية من كافة دول العالم.

وأشار "بدر الدين"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الكيان المحتل، يستهدف المساعدات الإنسانية والعاملين عليها، الأمر الذي يعتبر جريمة حرب جديدة تضاف لسلسلة جرائم الحرب للحكومة الإسرائيلية.

وأوضح أن إسرائيل تمارس أعمالًا مخالفة للقانون الدولي على كافة المستويات سواء عسكرية أو إنسانية، وعلى المجتمع الدولي أن يعي ذلك من أجل دعم الشعب الفلسطينيىن.

وتابع:"المجتمع الدولي يعاني "ازدواجية المعايير" حتى أن أهم حقوق الإنسان الذي يتمثل في "الحق بالحياة" عرضة للخطر، مؤكدًا أن تعنت إسرائيل في إدخال المساعدات الإنسانية أمر لا بد من محاسبة حكومة نتنياهو عليه".

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