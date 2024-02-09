فايز فرحات: مصر أظهرت إرادة قوية ورفضت التعنت الإسرائيلي لدخول المعونات إلى غزة

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية، على ضرورة تحليل الدور المصري بشكل مفصل فيما يخص الأزمة بغزة، خاصة في جانب المعونات الإنسانية، مشيرًا إلى أن مصر خاضت نضالاً هاماً في هذا المجال.

وقال فرحات، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الجمعة، إن الوضع لا ينحصر في الجانب الإنساني وحده، بل يمتد ليشمل التحديات التي تواجهها مصر في التعامل مع الموقف الإسرائيلي المتصلب بشأن معبر رفح.

وأشار إلى أنه من بين الأحداث البارزة، دفع مصر الجانب الإسرائيلي للسماح بدخول المعونات إلى غزة، رغم النوايا الإسرائيلية المعلنة لفرض حصار وجوع جماعي على الإقليم.

وأضاف: "في مواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، أظهرت مصر إرادة قوية ورفضت هذا الموقف الإسرائيلي، مؤكدةً على أن معبر رفح سيظل مفتوحًا من الجانب الفلسطيني وأن المساعدات الإنسانية ستستمر في الوصول إلى القطاع".