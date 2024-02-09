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الأوقاف: انعقاد مجالس العلم والذكر بالمساجد الكبرى كل خميس خلال شهر رمضان

04:43 م الجمعة 09 فبراير 2024

وزارة الأوقاف

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق وانعقاد مجالس العلم والذكر بالمساجد الكبرى بواقع ألف مسجد على الأقل على مستوى الجمهورية كل يوم خميس عقب صلاة العصر، خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت في بيان لها، الجمعة، أنه ستدور حلقات الحديث حول أذكار اليوم والليلة، والأدعية المأثورة، سواء في الصلاة، أم عند الإفطار، أم في السفر، أم عند الطعام والشراب، والنوم واليقظة، ودخول الأسواق والبيع والشراء، وفي حالة نزول نعمة أو بلية، وسائر حركات وسكنات حياتنا، في ضوء كتاب الأذكار للإمام النووي شرحًا وتطبيقًا.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في ضوء رسالتها وواجبها الدعوي، وحرصًا على تقوية الحس الإيماني وتوفير الأجواء الروحية المناسبة في الشهر الكريم.

وزارة الأوقاف شهر رمضان مجالس العلم والذكر الأدعية المأثورة كتاب الأذكار للإمام النووي

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