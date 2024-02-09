"الأوقاف" تكشف شروط وتفاصيل مسابقة الإيفاد الدائم للخارج 2024

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، إجراء مسابقة بين أئمة الوزارة للإيفاد الدائم لعام ٢٠٢٤ م، ضمن خطتها لنشر صحيح الإسلام بمختلف دول العالم.

وأوضحت في بيان لها، الجمعة، أنه يجب أن تتوفر في المتقدم الشروط الآتية:

1- أن يكون مسكنًا على درجة مالية بموازنة الوزارة .

2- أن يكون قد أمضى مدة خدمة فعلية في قطاع الدعوة لا تقل عن خمس سنوات .

3- أن يكون حاصلاً على مرتبة ممتاز خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

4- أن لا يكون قد ارتكب أي مخالفة لتعليمات الوزارة ، وتم مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاء خلال العامين الأخيرين.

5- أن لا يزيد السن عن (55) عامًَا في تاريخ فتح باب التقديم للمسابقة.

6- أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في: ( الـقــرآن الكـريم كاملاً – اللغة العربية – الفقه - الثقافة الإسلامية إصدارات سلسلة رؤية باللغة العربية ).

7- أن يجتاز المقابلة النهائية المقررة .

8- أن يكون حسن السير والسلوك .

9- أن لا يكون قد سبق له الإيفاد الدائم خلال مدة خدمته الوظيفية ، أو قضى بالخارج مدة ثمانية أعوام فأكثر ؛ سواء على سبيل الإعارة أم التعاقد الشخصي .

10- أن لا يكون قد سبق أن صدر بشأنه قرار أو توصية من جهة إدارية رسمية معتبرة (السفارة المعنية – الشئون القانونية – غير ذلك) بحرمانه من الإيفاد للخارج ما لم يُلغ القرار ، أو تُسحب التوصية.

11- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانـة ، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.

وأشارت إلى أنه تقدم الطلبات على مـوقع الوزارة الرسمي (أوقاف أون لاين)،

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اعـتبارًا مـن تاريخ نشر الإعلان ولمدة أسبوعين على أن يكون المتقدم مستوفيًا كافة الشروط، ويتحمل وحده مسئولية ما يترتب على إدخال أي بيانات غير صحيحة، على أن يتم نشر أسماء المتقدمين لأداء اختبارات التصفية الأولية والنهائية على موقع الوزارة.

ولفتت إلى أنه يتوجب على المتسابق طبع استمارة بياناته بعد استيفائها، وتقديمها إلى المديرية التابع لها عند بدء اختبارات التصفية الأولية الشفوية بالمديريات الإقليمية، علما بأن اختبارات التصفية النهائية ستُجرى بديوان عام الوزارة على مرحلتين: الأولى تحريرية، والثانية شفوية للناجحين في الاختبارات التحريرية.