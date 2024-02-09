31 يوما على بداية رمضان.. استطلاع هلال شهر شعبان 2024 غدا

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تستطلع دار الإفتاء المصرية، غدا، هلال شهر شعبان لعام 1445 هجرية، من خلال لجانها الشرعية والعربية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية، عن مدى تحقق رؤية هلال شهر شعبان من عدمه، بعد صلاة مغرب السبت الـ 29 من رجب لعام 1445 هجرية، العاشر من فبراير 2024.

كان الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، رئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، أكد بأنه طبقاً للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد برئاسة الدكتور ياسر عبدالهادى، فإن هلال شهر شعبان سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من رجب 1445هـ الموافق 10/2/2024م (يوم الرؤية).

وأوضح: "ويبقى الهلال الجديد لمدة 39 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة وفي القاهرة 40 دقيقة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (40 – 42 دقيقة)، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (30 - 50 دقيقة).

وكشفت البحوث الفلكية، أن موعد بداية شهر رمضان 1445 هجرية، يوم الاثنين الـ 11 من مارس 2024، ليتبقى بذلك 31 يوما على بداية الشهر الكريم.