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BBC

وفاة الرئيس التنفيذي لإذاعة أون سبورت

02:19 م الجمعة 09 فبراير 2024

الإعلامي عمرو رزق

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كتب - مصراوي:

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم، الإعلامي عمرو رزق، الرئيس التنفيذي لإذاعة أون سبورت، رئيس شبكة قنوات ON الأسبق، وشُيعت الجنازة عقب صلاة الجمعة من مسجد الرحمن الرحيم، بطريق صلاح سالم.

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقطاع القنوات الرياضية بالشركة وأسرة راديو أون سبورت إف إم بخالص الأسى، عمرو محمد عبدالحميد رزق، الرئيس التنفيذي لإذاعة أون سبورت، الرئيس الأسبق لقناة أون، والذي قدم الكثير في مجال العمل الاذاعي والتليفزيوني.

الإعلامي عمرو رزق وفاة الإعلامي عمرو رزق إذاعة أون سبورت

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