الغرف السياحية: نتوقع موسمًا سياحيًا قياسيًا في هذا التوقيت

كتب- محمد أبو بكر:

قال مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، إن أحداث حرب غزة أثرت على المنطقة، خاصة من الناحية السياحية.

وأضاف "صادق"، لـ"مصراوي"، أنه عند الانتهاء من أحداث غزة، سوف تعود السياحة إلى مصر بمعدلاتها الطبيعية، وتنمو مرة أخرى، مثلما كان متواجدًا بمصر قبل بدئها.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أنه كان هناك نموًا كبيرًا بالقطاع السياحي ووصول أعداد كبيرة من السائحين شهدته مصر قبل أحداث غزة، ولكنها انخفضت مع بدء الحرب.

وأكد، أن القطاع السياحي يتوقع موسمًا سياحيًا قياسيًا بدءًا من شهر مارس القادم.

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