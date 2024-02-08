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BBC

"الوزراء" يكشف موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء

11:46 م الخميس 08 فبراير 2024

المستشار محمد الحمصاني

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كتب- حسن مرسي:

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل الجلسة النقاشية التي عقدت بالأمس حول كيفية التصدي لمخالفات البناء على الأراضي الزراعية، التي تشكل خطراً على الأمن الغذائي للبلاد.

وأكد "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، عبر فضائية المحور، أن المستشار عمر مروان، وزير العدل، قد صرح بأن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ستصدر قبل تاريخ 22 فبراير الجاري.

وشدد على عزم الحكومة التصدي بشكل حاسم مع مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن الإجراءات لا تقتصر على فرض الغرامات على المخالفين فحسب، بل تشمل أيضًا محاسبة المسؤولين الحكوميين الذين يتقاعسون عن أداء واجباتهم.

وتحدث عن إجراءات عقابية تم اتخاذها تجاه عدد من المسؤولين الحكوميين، حيث تم عزل 4 رؤساء وحدات محلية و4 نواب لهم، بالإضافة إلى عزل 90 موظفًا من الإدارات الزراعية وإحالة 101 موظف من العاملين بالوحدات المحلية إلى النيابة الإدارية بسبب التقصير وعدم الكفاءة في العمل.

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