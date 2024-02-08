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BBC

تصل لـ60 ألف جنيه.. ننشر أسعار برامج عمرة شهر شعبان 1445هـ

10:50 م الخميس 08 فبراير 2024

عمرة شهر شعبان

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كتب- محمد أبو بكر:

كشف أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، عن أسعار برامج عمرة شهر شعبان 1445هـ، الاقتصادية والخميس نجوم.

وأضاف "وحيد"، لـمصراوي، أن أسعار برامج العمرة الاقتصادية لشهر شعبان لا تقل عن 36 ألف جنيه، في حين لا تقل الخمس نجوم عن 60 ألف جنيهًا.

وأوضح “زائد”، أن أسعار بعض برامج عمرة شهر شعبان ، لمدة 10 يومًا، كما يلي:

- فندق مكة المكرمة: جراند الماسه.

- فندق المدينة المنورة: أركان المنار.

غرفة أربع أفراد: 40900 جنيه.

غرفة ثلاث أفراد: 45500 جنيه.

غرفة فردين: 54500 جنيه.

- فندق مكة المكرمة: بدر الماسة / واحة الضيافة.

- فندق المدينة المنورة: آحد إن بلازا.

غرفة أربع أفراد: 36900 جنيه.

غرفة ثلاث أفراد: 40500 جنيه.

غرفة فردين: 47900 جنيه.

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