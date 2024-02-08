وزارة الآثار تشارك خامس أكبر المعارض السياحية حول العالم بتركيا.. تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، مشاركتها في المعرض السياحي الدولي EMITT في دورته الـ 27، والذي يُقام حاليًا بالعاصمة التركية إسطنبول، ويعد خامس أكبر المعارض السياحية حول العالم.

وقالت السياحة، إنه الجناح المصري، افتتحه عدد من المسئولين بتركيا على رأسهم Davut Gül ، محافظ إسطنبول، وعمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وHacer Eylül ، منظمة المعرض، بحضور أمنية الزاهد، مديرة مكتب مصر للطيران بإسطنبول، وأحمد على، من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وداليا علي، مسئول المكتب المركزي للسوق التركي بالإدارة العامة للمكاتب الداخلية بالإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وأضافت الوزارة، أنه زار الجناح المصري، نائب وزير السياحة والثقافة التركي، كما شهد إقبالًا كبيرًا من شركات السياحة والجهات الحكومية التركية، والتي ثمنت المشاركة المصرية في فعاليات المعرض هذا العام.

من جانبه، أوضح عمرو القاضي، أن المشاركة المصرية في المعرض السياحي الدولي EMITT هذا العام، تعد الأولى منذ آخر مشاركة خلال عام 2016، مؤكدًا على اهتمام الوزارة والهيئة بالسوق التركي، وتعزيز التعاون مع شركات السياحة والطيران؛ لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة منه.

وأكد القاضي، أن السوق التركي شهد زيادة في أعداد السائحين الوافدين منها لمصر خلال عام 2023 بنسبة 230% عن عام 2022، في إطار التسهيلات التي تقدمها مصر؛ للحصول على التأشيرة السياحية للسائحين الأتراك.

وخلال المشاركة في المعرض، استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة، من خلال عرض تقديمي، التنوع الذي تتمتع به المنتجات السياحية المصرية، ومن بينها السياحة الثقافية، والسياحة الشاطئية والترفيهية، وسياحة المغامرات، وسياحة العائلات، بجانب السائحين الذين يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة متعددة التجارب والأنماط السياحية، مؤكدًا أن المقصد السياحي المصري، يمكن للسائح زيارته طوال العام؛ لما يتمتع به من جو دافئ ومشمس وشواطئ خلابة.

وعقد القاضي، عدة لقاءات مهنية، حيث التقى مع رئيس هيئة تنشيط السياحة التركية، وممثلي شركة الخطوط الجوية التركية، ورئيس اتحاد شركات السياحة التركية "Tour Sab "، وعدد من منظمي الرحلات بالسوق التركي.

وخلال هذه اللقاءات، تم بحث آليات التعاون لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق التركي إلى مصر.

كما بحث القاضي، مع رئيس هيئة تنشيط السياحة التركية، تنظيم برامج سياحية مشتركة بين مصر وتركيا، وإمكانية التعاون لتبادل الخبرات في مجال التدريب، والتعرف على أحدث وسائل الترويج الحديثة، والاستفادة من الخبرات التركية في هذا المجال.

وفي لقائه مع مسؤولي شركة الخطوط الجوية التركية، تم مناقشة سبل التعاون؛ لجذب المزيد من الحركة السياحية من خلال خطوط الشركة الممتدة بالأسواق السياحية المختلفة، لاسيما الأسواق البعيدة إلى مصر، والتي من بينها الصين واليابان والبرازيل وأستراليا وأمريكا، واستعرض مسؤولو الشركة خطتهم لتوسيع شبكة الطيران بين تركيا ومصر.

وتم بحث آليات التعاون، مع اتحاد شركات السياحة التركية " Tour Sab " لتنظيم ورش عمل تجمع شركات السياحة المصرية والتركية؛ لدفع الحركة السياحية الوافدة من السوق التركي.

وكان قد تم مؤخراً وقبل انطلاق المعرض، عقد اجتماعًا افتراضيًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع مسئولي اتحاد شركات السياحة التركية، وتنظيم زيارة تعريفية لإحدى الشركات السياحية الكبرى إلى مدينة شرم الشيخ، والاتفاق على عقد لقاءات مع كبار مسؤولي قطاع السياحة والطيران العام والخاص في تركيا على هامش انعقاد المعرض.

وتشارك وزارة السياحة، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في هذا المعرض، بجناح تم تصميمه على الطراز الفرعوني، ويضم شاشات لعرض الأفلام الترويجية المختلفة التي أطلقتها الهيئة للترويج للمقصد السياحي المصري، و فاترينة لعرض مستنسخات لقطع أثرية، و هولوجرام لقناع الملك توت عنخ آمون في إطار الترويج للمتحف المصري الكبير.

وتبلغ مساحة الجناح 100 م2، بمشاركة عارضين يمثلون عددًا من شركات السياحة والفنادق المصرية، بالإضافة إلى شركة مصر للطيران.

تجدر الإشارة إلى أن المعرض السياحي الدولي EMITT يضم هذا العام أكثر من 300 جناح لدول وشركات عالمية متخصصة في السياحة والطيران والفندقة، وتتناول الجلسات التي تُعقد خلال المعرض مختلف الموضوعات ذات الصلة، واتجاهات السفر، والتطورات في تكنولوجيا السياحة، بمشاركة متخصصين من كل قطاع.

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