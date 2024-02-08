إعلان

BBC

إسكان النواب: مشروع رأس الحكمة استثمار وليس للبيع

10:09 م الخميس 08 فبراير 2024

النائب المهندس طارق شكري

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- حسن مرسي:

أوضح المهندس طارق شكري، ممثل لجنة الإسكان بالبرلمان، أن الإعلانات الحكومية الأخيرة حول قادم الاستثمارات تحمل بشائر إيجابية لاقتصاد مصر، ملقياً الضوء على مشروع رأس الحكمة كمثال لمشاريع تدعم تدفق العملة الأجنبية وخلق فرص العمل والنهوض بالقطاع الصناعي.

خلال مشاركته في برنامج "حقائق وأسرار" مع الإعلامي مصطفى بكري على قناة صدى البلد، تحدث شكري عن مشروع رأس الحكمة كمصدر للإيرادات بالدولار الأمريكي وكفرصة لتوظيف الأيدي العاملة، مؤكداً أنه سيضم فعاليات صناعية ومناطق تجارية حرة، ويعول عليه لجعل المنطقة نشطة طوال العام.

وتوقع شكري أن يشهد مثل هذا المشروع تكرارًا في مناطق متعددة داخل مصر، متنبئًا بأن الجهود الحالية ستساهم في تقليل قيمة الدولار في السوق غير الرسمية. وأضاف أنه يتوقع استمرارية الإيرادات من مشروع رأس الحكمة.

وفي رده على الادعاءات حول بيع رأس الحكمة، أكد شكري على أن المشروع يقوم على استثمارات أجنبية مباشرة تهدف إلى تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية دولية، ما يضمن تدفق مستمر للعملة الأجنبية.

المهندس طارق شكري لجنة الإسكان بالبرلمان برنامج حقائق وأسرار مصطفى بكري مشروع رأس الحكمة الدولار

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزارة الآثار تشارك خامس أكبر المعارض السياحية حول العالم بتركيا.. تفاصيل

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

الحكومة تكشف الجهة الوحيدة المنوط بها إعلان تفاصيل المشروعات الاستثمارية الكبرى
* رسالة قوية للحكومة قبل التعويم.. مجدي الجلاد: الاقتصاد لا يدار بالتسريبات والواتس آب
الوزراء: تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية وزيادة الأجور أول مارس المقبل
في بيان رسمي.. النيابة العامة تعلن الإفراج عن 60 متهما محبوسا احتياطيا