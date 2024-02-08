إسكان النواب: مشروع رأس الحكمة استثمار وليس للبيع

كتب- حسن مرسي:

أوضح المهندس طارق شكري، ممثل لجنة الإسكان بالبرلمان، أن الإعلانات الحكومية الأخيرة حول قادم الاستثمارات تحمل بشائر إيجابية لاقتصاد مصر، ملقياً الضوء على مشروع رأس الحكمة كمثال لمشاريع تدعم تدفق العملة الأجنبية وخلق فرص العمل والنهوض بالقطاع الصناعي.

خلال مشاركته في برنامج "حقائق وأسرار" مع الإعلامي مصطفى بكري على قناة صدى البلد، تحدث شكري عن مشروع رأس الحكمة كمصدر للإيرادات بالدولار الأمريكي وكفرصة لتوظيف الأيدي العاملة، مؤكداً أنه سيضم فعاليات صناعية ومناطق تجارية حرة، ويعول عليه لجعل المنطقة نشطة طوال العام.

وتوقع شكري أن يشهد مثل هذا المشروع تكرارًا في مناطق متعددة داخل مصر، متنبئًا بأن الجهود الحالية ستساهم في تقليل قيمة الدولار في السوق غير الرسمية. وأضاف أنه يتوقع استمرارية الإيرادات من مشروع رأس الحكمة.

وفي رده على الادعاءات حول بيع رأس الحكمة، أكد شكري على أن المشروع يقوم على استثمارات أجنبية مباشرة تهدف إلى تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية دولية، ما يضمن تدفق مستمر للعملة الأجنبية.