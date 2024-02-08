خبير استراتيجي: تصريحات ميرسك تشير إلى عجز البحرية الأمريكية عن حماية السفن بالبحر الأحمر

كتب- حسن مرسي:

قال الخبير الاستراتيجي عمر معربوني، إن الولايات المتحدة تولي اهتمامًا خاصًا بأمن إسرائيل دون باقي الدول في المنطقة، وأشار إلى أن لديها القدرة على إنهاء الصراع في أي وقت، لكنها لا تفعل ذلك بسبب المصالح التي تربطها بإسرائيل.

أضاف معربوني، خلال مقابلته مع قناة القاهرة الإخبارية، أن التصريحات الصادرة عن مدير شركة ميرسك تشير إلى عجز البحرية الأمريكية عن حماية كل السفن بالبحر الأحمر، وقد تؤدي إلى تعقيد الأوضاع وتزيد من التوتر العسكري في المنطقة.

وتابع، أن هذه التصريحات تضيف قلقًا بالنظر إلى حجم ومكانة ميرسك كأحد أبرز شركات الشحن العالمية، وقد تؤثر سلبًا على اليمن.

وأفاد الخبير الاستراتيجي عمر معربوني، أن القوات اليمنية صرحت بنيتها استهداف السفن المتجهة لإسرائيل، وهي تمثل فقط جزءًا يسيرًا من مجموع السفن التي تمر عبر البحر الأحمر وقناة السويس.

وأكمل معربوني بأن الولايات المتحدة اتخذت موقفًا يهدف إلى حماية أمن إسرائيل، مع العلم أن السفن المتصلة بالموانئ الإسرائيلية لم تتعرض لأي هجمات حتى الآن، مشيرًا إلى أن سياسة الولايات المتحدة تتسم بالغموض وتفاوت بين الأقوال والأفعال

وأوضح أن استقرار المنطقة يعتمد على وقف الهجمات على قطاع غزة، مشيرًا إلى وجود علاقة بين الحوادث في البحر الأحمر والأوضاع في العراق، سوريا ولبنان.