موازنة البرلمان: قرارات الرئيس ستترجم إلى تشريعات تصدرها الحكومة وترفعها للنواب

كتب- حسن مرسي:

أعرب النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، عن تقديره للتدابير التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تضمنت مجموعة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة مثل الزيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، وتعزيز الرواتب والمستحقات للموظفين الحكوميين بمقدار يتراوح بين 1000 و1200 جنيه، بالإضافة إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 33%.

خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم"، على قناة dmc، ذكر عمرـ أن بعض هذه الإجراءات ستترجم إلى تشريعات تصدرها الحكومة وترفعها للبرلمان لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذها، مشيرًا إلى أن الإعفاء الضريبي هو أحد القرارات التي تحتاج إلى تعديل تشريعي والذي تم تطبيقه ست مرات في السنوات الأخيرة.

أكد ياسر عمر على أن الرئيس السيسي يعمل على تقليل الضغوط الاقتصادية على المواطنين، مشيدًا بالزيادة التاريخية في الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% خلال فترة تشهد تضخمًا اقتصاديًا ملحوظًا، وهو ما يعكس السير في الطريق الإيجابي.

وأشار النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن القرارات الرئاسية الأخيرة فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية سوف تعود بالنفع على 25 مليون أسرة.