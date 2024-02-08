محافظ الجيزة ورئيس جهاز تنمية المشروعات يتفقدان مشروعات تطوير المناطق غير المخططة

كتب- محمد أبو بكر:

قام باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بزيارة تفقدية لبعض المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها لتطوير المناطق غير المخططة بأرض اللواء بمحافظة الجيزة وذلك في إطار برنامج الإرتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة بالقاهرة والجيزة الذي ينفذه الجهاز بتمويل من الإتحاد الأوروبي بمنحة مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية.

تضمنت الزيارة عددا من المشروعات منها رصف الطريق الأبيض بالأسفلت وتبليط الشوارع المتفرعة منه بالإنترلوك بتمويل قدره 10 ملايين جنيه.

وأوضح رحمي أن الجهاز بالتعاون مع المحافظة وبالإستعانة بالمقاولين المحليين قام برصف الطريق الأبيض بالأسفلت بطول 1.2 كم وتبليط الشوارع الفرعية بالإنترلوك وتوفير الإنارة المناسبة مؤكدا أن هذه الأعمال قد أتاحت حوالى 8,740 يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة بالمنطقة واستفاد منها أكثر من 35 ألف مواطن.

وأكد باسل رحمي على أن هذه المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها تأتي استكمالا للتعاون المستمر بين الجهاز ومحافظة الجيزة لتنفيذ مختلف أنشطة برنامج الإرتقاء الحضري لتطوير المناطق العشوائية وتحسين مستوى معيشة للمواطنين من خلال الإرتقاء بالبنية الأساسية بهذه المناطق وتوفير الطرق المناسبة والمياه والإنارة مما يمهد البيئة المناسبة لسكان هذه المناطق لإقامة مشروعات صغيرة جديدة أو الاستمرار في مشروعاتهم القائمة الأمر الذي يساعد على توفير فرص عمل مستدامة لأبناء هذه المناطق.

وأشاد الرئيس التنفيذي للجهاز باستمرار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ برنامج الارتقاء الحضري الموقع منذ نحو 6 سنوات وأثنى على التعاون الفعال مع محافظة الجيزة للعمل على تلبية احتياجات المواطنين ورفع كفاءة البنية الأساسية بالمناطق الأكثر احتياجا، موضحاً أنه تم إتاحة تمويل لعدد 24 مشروعا بمحافظة الجيزة من خلال عدد 11 عقد اتفاق إطار عمل بإجمالى 204 ملايين جنيه وذلك خلال المرحلة الأولى والإضافية من الإتفاقية.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على حرص المحافظة على استمرار التعاون مع جهاز تنمية المشروعات والشركاء الدوليين وعلى رأسهم الإتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمناطق غير المخططة.

وأشار المحافظ إلى أن ذلك التعاون يُرسى دعائم وجهود الدولة المصرية في تحسين معيشة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة لهم بمختلف القطاعات من خلال مشروعات دعم الأسر الأولى بالرعاية وتوفير فرص العمل للمرأة المعيلة إلى جانب تنفيذ مشروعات البنية الأساسية وتوصيل المرافق وغيرها من مجالات التنمية التى تخدم المواطنين المصريين فى ظل ما تشهده الدولة المصرية من اهتمام غير مسبوق بملف تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.