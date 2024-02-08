محافظ الجيزة: ضخ 75 ألف متر مياه يوميًا لتحسين الخدمة بحدائق الأهرام

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إجراء عدد من الصيانات لخط المياه القادم من محطة 6 أكتوبر والمغذي لقطاع هضبة الأهرام خلال الأسبوعين الماضيين من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ما نتج عنه تأثر الضغوطات ببعض المناطق داخل حدائق الأهرام.

وقال محافظ الجيزة، في بيان الخميس، إنه تم ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة، حيث يصل إجمالي ما يتم ضخه للقطاع بالكامل حوالي 75 ألف م3 من المياه وهي كميات كافية لاحتياجات سكان حدائق الأهرام.

وأضاف "راشد": هناك مناطق مرتفعة داخل القطاع بحاجة إلى قيام ملاك العقارات بها بتركيب موتور مياه داخلي للعقار؛ لتسهيل عملية وصول المياه للوحدة السكنية بصورة جيدة.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لاستكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بالخزان الأرضي التابع لمدينة الحرفيين والكائن داخل قطاع هضبة الأهرام، واستغلال منظومة الطلمبات الكائنة حاليًا الخاصة بالمشروع؛ لحين الانتهاء من إنشاء خزان مياه إضافي لحدائق الأهرام بقدرة 6 آلاف م3.

وأكد محافظ الجيزة، أنه تم التنسيق مع جمعية تعمير صحراء الأهرام المسئولة عن رصف شوارع قطاع حدائق الأهرام، بضرورة الإسراع من وتيرة الأعمال والانتهاء من خطة الرصف للشوارع الحيوية، وإعطاء أولوية عاجلة لرفع كفاءة ورصف الشوارع الداخلية بالإنترلوك المنتهي أعمال المرافق بها؛ لتحسين حركة سير المواطنين.

ووأوضح، أنه تم إنجاز وحل عدد من المشكلات التي واجهت سكان حدائق الأهرام، وعلى رأسها منع وجود مركبة التوك توك داخل القطاع بالكامل، والتعاقد مع 3 شركات نقل للركاب داخل القطاع؛ لتسهيل حركة تنقل المواطنين، والتعاقد مع شركة أمن للبوابات، والتشديد؛ لإحكام الرقابة على عملية الدخول والخروج.

وأشار إلى أنه غير مسموح بوجود مخالفات بناء داخل حدائق الأهرام، وحال رصد أية حالات سيتم التعامل الفوري حيالها، واتخاذ الإجراءات القانونية،ة مؤكدًا انخفاض مخالفات البناء خلال الفترة الماضية؛ نظرًا للتعامل الحاسم حيالها.

ودعا محافظ الجيزة، سكان حدائق الأهرام، لإنشاء اتحاد شاغلين لكل عقار وفقًا للقانون؛ للتعاون فى حل المشكلات، موجهًأ حى الهرم وقطاع هضبة الأهرام، بتسهيل وتيسير جميع الإجراءات على السكان الخاصة بذلك الأمر.

وخلال جولته، حرص المحافظ، على تفقد المعامل المركزية الخاصة بمحطة المياه داخل حدائق الأهرام.

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