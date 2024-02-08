الطقس غدًا.. ظاهرة مسيطرة وصقيع والأرصاد تعلن التفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الجمعة 9 فبراير 2023، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت الأرصاد، في بيان الخميس، إنه يسود حالة الطقس غدًا الجمعة، طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء.

وأضافت الهيئة، أن حالة الطقس غدًا، تتأثر بشبورة مائية كثيفة صباحًا، قد تصل لحد الضباب، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

وأوضحت، أن درجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة في القاهرة الكبرى، تتراوح من 10 إلى 11 درجة مئوية، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

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