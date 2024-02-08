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رئيس الوزراء يوجه الحكومة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني

01:18 م الخميس 08 فبراير 2024

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

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كتب- محمد سامي:

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مختلف الوزراء بالعمل على تفعيل مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وأن يقوم كل وزير بتنفيذ التوصيات الخاصة بوزارته، سواء ما يتعلق بإعداد مشروعات القوانين، أو القرارات التنفيذية التي تم التوافق بشأنها.

وقال رئيس الوزراء، في اجتماع مجلس الوزراء برئاسته اليوم، إنه ستكون هناك متابعة دورية لمختلف هذه الملفات مع الوزارات المعنية، بهدف تفعيل هذه التوصيات التي حدث توافق بشأنها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الشأن.

كما كلف الدكتور مصطفى مدبولي، الوزراء بالتفاعل الإيجابي مع المرحلة الثانية من الحوار الوطني، استكمالًا لهذا النهج خلال المرحلة الأولى، موجهًا بأن تتم الاستجابة لأي دعوات للمشاركة في جلسات الحوار المختلفة، بما يُسهم في تحقيق المُستهدف من هذا المحفل الوطني، والذي يتمثل في التوافق على القضايا الوطنية، وطرح حلول للتحديات التي تواجه الدولة في هذه المرحلة، مؤكدًا: منفتحون على كل الآراء والتوجهات.. بما يُسهم في تحقيق المصلحة الوطنية.

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