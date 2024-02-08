برلمانية تسأل وزيرة البيئة: لماذا لم يتم تعيين المتقدمين لوظائف الوزارة رغم نجاحهم؟

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ووزير الاستثمار، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بشأن موقف المقبولين لإعلان جهاز شئون البيئة رقم 1 لسنة 2022.

وقالت سميرة الجزار، في سؤالها، إنه بناءً على إعلان وزارة البيئة الصادر في شهر سبتمبر 2023 لشغل وظيفة مراقب بيئي تم اجتياز الاختبار الإلكتروني والمقابلة الشخصية في مقر الوزارة بحضور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وتم قبول 53 من المتقدمين للوظيفة لإعلان جهاز شئون البيئة رقم 1 لسنة 2022 لشغل وظائف مراقب بيئي -صادر بتاريخ 7/9/2022- والخاص بـ "محميات جنوب سيناء - محميات البحر الأحمر"، وإلى الآن لم يتم التواصل مع أحد ولم يتم توظيفهم حتى الآن ولذلك اسأل ما يلي:

أولًا: لماذا تم إعلان الوظائف ولديكم النية بعدم التعيين فهل هذا الإعلان بهدف الدعاية أم ماذا؟.

ثانيًا: عدم توظيف المقبولين يعتبر رسالة سلبية من الوزارة للمتقدمين للوظيفة وتصدير الإحباط وعدم الثقة لهم في الوزارة والحكومة

ثالثًا: أطالب بالإسراع وتعيين المقبولين فور فلا يجوز أن تتراجع الوزارة عن تعيينهم بعد نجاحهم في الاختبارات وبعد مقابلة الوزيرة.

وطالبت النائبة سميرة الجزار، بإحالة الأسئلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والرد على الأسئلة كتابة وعلى أمل إدخال السرور في قلوب 53 من المقبولين وعائلاتهم المتضررين من الانتظار بعد تعلقهم وثقتهم في الحكومة في تعيينهم وبأن الوزارة لن تخذلهم بعد نجاحهم وقبولهم ومقابلة الوزيرة.