السكة الحديد: وقوف قطار 1011 "أسوان - القاهرة" بمحطة طما من السبت 10 فبراير

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وقوف قطار رقم 1011 (إكسبريس تهوية ديناميكية) بخط (أسوان - القاهرة) بمحطة طما على أن يكون مسيره طبقا للجدول المرفق.

جاء ذلك انطلاقًا من حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على راحة جمهور الركاب.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة، اليوم الخميس، يكون ذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 10/2/2024.

وأكدت الهيئة، أنها لا تدخر أي جهد ممكن لتقديم أفضل خدمة لراحة جمهور الركاب.