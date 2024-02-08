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BBC

عمرو موسى يقدم حل لتهدئة التوترات بمنطقة البحر البحر الأحمر

12:25 ص الخميس 08 فبراير 2024

عمرو موسى

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كتبت - داليا الظنيني:

قال عمرو موسى وزير الخارجية، الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، إن موقف إيران مركب ومعقد وسياستها فيها الكثير من الذكاء التكتيكى والاستراتيجى،مبينا أن هناك أخطاء يجب التحدث بشأنها مع إيران ووقف التوتر الإيرانى العربى.

وأضاف موسى خلال حواره لبرنامج يحدث فى مصر، الذى يقدمة الإعلامى شريف عامر، المذاع على قناة إم بى سى مصر، الأربعاء، أن قريبا يمكن لمصر إنهاء الخصومة التاريخية مع إيران، متابعا:"عندما كنت وزيرا للخارجية قمت برفع التمثيل الدبلوماسى بين القاهرة وطهران".

وأوضح موسى أنه من الأسرع والأفضل أن نتحدث مع إيران بشكل مباشر لأنها لاعب أساسى فى المنطقة، لافتا إلى أن من الممكن الحديث مع إيران بشأن التوترات التى تحدث فى البحر الأحمر بسبب الحوثيين فهى من الممكن أن تهدئ الأمر.

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عمرو موسى إيران برنامج يحدث فى مصر مصر البحر الأحمر الحوثيين

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