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"لن ننساكم".. الزمالك يحيي ذكرى شهداء الدفاع الجوي

12:22 ص الخميس 08 فبراير 2024

نادي الزمالك المصري

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كتبت-هند عواد:

أحيا نادي الزمالك ذكرى شهداء الدفاع الجوي من مشجعي الفريق، الذين توفوا عام 2015، خلال مباراة الأبيض ضد إنبي، على استاد الدفاع الجوي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي، عبر موقع التغريدات "إكس"، صورة لشعار الـ20، وعلق الزمالك على الصورة: "لن ننساكم".

يذكر أن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، دعا حضور اجتماع الأبيض للإعلان عن الصفقات، للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الزمالك.

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نادي الزمالك الزمالك يحيي ذكرى شهداء الدفاع الجوي لن ننساكم

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