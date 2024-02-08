سؤال برلماني للحكومة بشأن خطة تكوين احتياطى استراتيجى من الأودية المهمة﻿

كتب - نشأت علي:

تقدم المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور محمد معيط وزير المالية، تساءل فيه عن خطة الحكومة والإجراءات التى سوف تتخذها خاصة فى المستقبل للتغلب على أزمة نقص الدواء بصفة عامة والأدوية الحيوية لمرضى السكر والقلب والأورام وغيرها من الأدوية المهمة.

كما تساءل خضراوى قائلاً: لماذا لا تقوم الحكومة بتكوين احتياطى استراتيجى من أدوية الأمراض المزمنة وأدوية الأورام كالاحتاطى من السلع الاستراتيجية مثل القمح على سبيل المثال لا الحصر بحيث تكون متوفرة بشكل دائم مؤكدة أن الأدوية لاتقل اهمية عن الغذاء مطالباً من الحكومة اعطاء اولوية قصوى لتوطين صناعات المواد الخام المستخدمة فى الصناعات الدوائية باعتبارها هى الاساس فى أزمة نقص العديد من الأدوية بسبب أزمة الدولار التصنيع المحلى.

وأكد خضراوى، أن مستثمرى القطاع الدوائى أكدوا وبالإجماع أن نقص بعض الأدوية من الأسواق يرجع لعجز الاستيراد وخاصة المواد الخام وأن عدداً كبيراً من مصانع الأدوية شهدت خلال الفترة الأخيرة أزمة استيراد للمواد الخام مما تسبب فى عجز بنسبة المواد الخام المستعملة فى التصنيع، مشيراً إلى أن ذلك تسبب فى خفض نسبة الانتاج لأقل من النصف بالإضافة إلى أن هناك عدداً كبيراً من خطوط الإنتاج توقفت مما كان له أثر كبير فى عجز بعض الأدوية.

وطالب خضراوى، الحكومة بسرعة التدخل حتى لايصل العجز للأدوية الحيوية معتبرا أن الدواء أمن قومى مصرى خاصة الحيوى منه ونقص أى دواء من الأسواق لا يقل أهمية عن نقص السلع الأساسية وأنه يجب اعطاء أولوية لتوفير السيولة الدولارية اللازمة لاستيراد المواد الخام اللازمة لتصنيع الأدوية والإفراج الجمركى عنها.