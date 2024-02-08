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نشرة منتصف الليل| السيسي يستعرض جهود وقف إطلاق النار بغزة وطقس أول أيام أمشير

12:01 ص الخميس 08 فبراير 2024
نشرة منتصف الليل| السيسي يستعرض جهود وقف إطلاق النار بغزة وطقس أول أيام أمشير

نشرة منتصف الليل

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كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية، أبرزها، استعراض الرئيس السيسي، مع رئيسة وزراء إيطاليا، هاتفيًا، جهود وقف إطلاق النار في غزة، والهيئة العامة للأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس بأول أيام أمشير، وتمثل الشبورة المائية أبرز ظواهره.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس السبت على النحو التالي:

نشرة منتصف الليل وزراء إيطاليا الرئيس عبد الفتاح السيسي الهيئة العامة للأرصاد الجوية زيادة المرتبات للمعلمين ضبط الأسعار صرف المعاشات بالزيادة الجديدة انتصار السيسي زيادة الحد الأدنى للأجور تطبيق منظومة الشحن المسبق التصالح في مخالفات البناء هيكلة هيئة المساحة المصرية

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