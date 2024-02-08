نشرة منتصف الليل| السيسي يستعرض جهود وقف إطلاق النار بغزة وطقس أول أيام أمشير

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية، أبرزها، استعراض الرئيس السيسي، مع رئيسة وزراء إيطاليا، هاتفيًا، جهود وقف إطلاق النار في غزة، والهيئة العامة للأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس بأول أيام أمشير، وتمثل الشبورة المائية أبرز ظواهره.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس السبت على النحو التالي: