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BBC

محافظ الإسكندرية يُكرم أئمة وقيادات الأوقاف في الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج

11:30 م الأربعاء 07 فبراير 2024
  • عرض 12 صورة
    احتفال الإٍسراء والمعراج بالإسكند
  • عرض 12 صورة
    احتفال الإٍسراء والمعراج بالإسكند
  • عرض 12 صورة
    احتفال الإٍسراء والمعراج بالإسكند
  • عرض 12 صورة
    احتفال الإٍسراء والمعراج بالإسكندرية
  • عرض 12 صورة
    احتفال الإٍسراء والمعراج بالإسكند
  • عرض 12 صورة
    احتفال الإٍسراء والمعراج بالإسكند
  • عرض 12 صورة
    احتفال الإٍسراء والمعراج بالإسكند
  • عرض 12 صورة
    احتفال الإٍسراء والمعراج بالإسكند
  • عرض 12 صورة
    احتفال الإٍسراء والمعراج بالإسكند
  • عرض 12 صورة
    احتفال الإٍسراء والمعراج بالإسكند
  • عرض 12 صورة
    احتفال الإٍسراء والمعراج بالإسكند
  • عرض 12 صورة
    احتفال الإٍسراء والمعراج بالإسكند
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الإسكندرية – محمد عامر:

شارك اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، في الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج الذي نظمته مديرية الأوقاف بالإسكندرية، بحضور كل من الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والدكتور إبراهيم الجمل، مدير منطقة وعظ الإسكندرية ورئيس لجنة الفتوى، ونهى خليفة، رئيس حي الجمرك.

وكرّم المحافظ، 52 من أئمة وقيادات مديرية الأوقاف، بالإضافة إلى واعظتين من المتميزين دعويًا وإداريًا بالمديرية، مقدمًا لهم الشكر على جهودهم المبذولة في تحسين وجودة الأداء الدعوي وتصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر الفكر الوسطي المستنير.

بدأ الاحتفال بالاستماع إلى آيات من القرآن الكريم، ثم تسليط الضوء على أبرز الدروس المستفادة من تلك الذكرى العطرة، حيث الحديث عن الدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج وأهمية الاستفادة منها في حياتنا اليومية.

تكريم أئمة وقيادات الأوقاف محافظ الإسكندرية الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج اللواء محمد الشريف مديرية الأوقاف بالإسكندرية

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