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BBC

"الأرصاد" تكشف حالة طقس أول أيام أمشير: شديد البرودة في هذا الموعد

10:43 م الأربعاء 07 فبراير 2024
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    طقس دافئ
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    طقس دافئ
  • عرض 7 صورة
    طقس دافئ
  • عرض 7 صورة
    طقس دافئ
  • عرض 7 صورة
    طقس دافئ
  • عرض 7 صورة
    طقس دافئ
  • عرض 7 صورة
    طقس دافئ
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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس 8 فبراير 2023، أول أيام شهر أمشير والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيان صحفي، إنه يسود غدًا الخميس 8 فبراير، طقس دافئ على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية.

وأضافت الهيئة، أنه يسود ليلًا طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء، ويتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

وأوضحت، أن الشبورة المائية هي الظاهرة المُسيطرة على حالة الطقس غدًا، وقد تكون كثيفة أحيانًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت الأرصاد، إلى أن الطقس يكون غائم جزئيًا غدًا، بالسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ووسط سيناء، ومشمس على باقي الأنحاء.

وتابعت الهيئة، أن درجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة بالقاهرة الكبرى، تتراوح من 10 إلى 11 درجة مئوية، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس الطقس درجات الحرارة السواحل الشمالية الشبورة المائية

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