إعلان

BBC

السيسي يستعرض مع رئيسة وزراء إيطاليا هاتفيا جهود وقف إطلاق النار في غزة

10:41 م الأربعاء 07 فبراير 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب - محمد سامي:

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من رئيسة الوزراء الإيطالية "جورجيا ميلوني"، حيث تم تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يتفق مع العلاقة المتميزة والتاريخية بين البلدين، وبما يدعم المصالح المشتركة بينهما في ظل الأوضاع الدولية والإقليمية الجارية.

وتناول الاتصال أيضاً تطورات الأوضاع الإقليمية، وما تشهده المنطقة من تصعيد، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية للتواصل مع كافة الأطراف للدفع تجاه وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يحمي المنطقة من اتساع رقعة الصراع، مشيراً إلى جهود مصر لإدخال المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع، ومؤكداً ضرورة إحراز تقدم ملموس على صعيد التهدئة ودفع مسار حل الدولتين .

الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني جهود وقف إطلاق النار في غزة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"الأرصاد" تكشف حالة طقس أول أيام أمشير: شديد البرودة في هذا الموعد

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

عاجل - أول تعليق رسمي.. تفاصيل جديدة بشأن مشروع رأس الحكمة المرتقب
عاجل - مصادر تنفي ما تردد بأن قرارات الحماية هدفها التمهيد لتحرير سعر الصرف
عاجل - مرتبات ومعاشات وعلاوة.. تفاصيل قرارات الرئيس السيسي للمواطنين (لجميع الفئات)
عاجل - الرئيس السيسي يقرر زيادة رواتب الموظفين 1200 جنيه شهريا.. في هذا الموعد
عاجل - قرارات مهمة من الرئيس السيسي للمواطنين يتم تنفيذها الشهر المقبل.. (أكبر حزمة اجتماعية)
التموين تطرح كوبونات للمواطنين استعدادًا لشهر رمضان
سكني وترفيهي وخدمي.. الإسكان تُعلن تفاصيل التجمع السادس بالقاهرة الجديدة
وزارة التموين تطرح السكر بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 27 جنيها للكيلو